Детский омбудсмен прилетела в Атырау из-за видео плачущего воспитанника детдома

Уполномоченная по правам детей Динара Закиева прилетела в Атырау после того, как в Сети распространили видео плачущего мальчика, воспитанника детского дома "Шанырак", сообщает Zakon.kz.

Детский дом вместе с Динарой Закиевой посетил замакима Атырауской области Жасулан Бисембиев. Он об этом рассказал в своем Telegram-канале.

"Я вместе с Динарой Закиевой посетил детскую деревню семейного типа "Шанырак" и хочу поделиться с вами несколькими новостями. В виду последних событий в детском доме будет усилена система видеонаблюдения, камеры будут подключены непосредственно к управлению образования. В настоящее время объявлен конкурс на должность директора детской деревни семейного типа "Шанырак"". Жасулан Бисембиев

Как пишет ATPress, несколько дней назад в популярных пабликах Атырау опубликовали видео плачущего мальчика, который жалуется на условия в детском доме. Ребенок рассказал о трудностях жизни в учреждении.

Позднее исполняющая обязанности директора "Шанырака" Тамара Есентурова опубликовала кадры, где сняты условия жизни мальчика, а сам ребенок рассказал, что его плачущего сняли в центре адаптации еще в феврале. Тогда, говорит мальчик, он был в стрессовом состоянии.

Как отметил замакима региона Бисембиев, произошли разногласия между бывшим руководителем детдома и работниками. Это привело к тому, что пострадали дети.

Ранее в Атырау женщину и двух детей трех и четырех лет не пустили в вагон поезда. Женщина, по словам проводников, нарушила правила и не купила билет на одного из малышей.

