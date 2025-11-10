Стала известна судьба воспитанников сгоревшего в Алматы детдома

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева рассказала, где разместят детей из сгоревшего детдома в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Детский омбудсмен навестила детей, которых разместили в здании санатория.

"Условия созданы (попросила детям привезти игрушки). Дети как раз обедали. Сейчас всего 29 детей, так как шестерых забрали родители. В течение нескольких дней детей перевезут в другое здание фонда, которое сейчас готовят, чтобы быть поближе к школе", – рассказала Закиева.

По ее словам, ремонт в здании, где был пожар, планируют завершить в течение трех месяцев.

9 ноября в Алматы загорелось здание благотворительного детского дома "Перзент". Всех 35 воспитанников временно разместили в оздоровительном санатории. Пока им организовано дистанционное обучение.