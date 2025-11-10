#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
526.02
607.55
6.5
Общество

Стала известна судьба воспитанников сгоревшего в Алматы детдома

горящий детдом в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 15:27 Фото: Zakon.kz
Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева рассказала, где разместят детей из сгоревшего детдома в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Детский омбудсмен навестила детей, которых разместили в здании санатория.

"Условия созданы (попросила детям привезти игрушки). Дети как раз обедали. Сейчас всего 29 детей, так как шестерых забрали родители. В течение нескольких дней детей перевезут в другое здание фонда, которое сейчас готовят, чтобы быть поближе к школе", – рассказала Закиева.

По ее словам, ремонт в здании, где был пожар, планируют завершить в течение трех месяцев.

9 ноября в Алматы загорелось здание благотворительного детского дома "Перзент". Всех 35 воспитанников временно разместили в оздоровительном санатории. Пока им организовано дистанционное обучение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Детский омбудсмен прилетела в Атырау из-за видео плачущего воспитанника детдома
02:57, 10 июля 2023
Детский омбудсмен прилетела в Атырау из-за видео плачущего воспитанника детдома
Динара Закиева высказалась об отмене переезда воспитанников детского дома из Алматы в Конаев
13:47, 21 июля 2025
Динара Закиева высказалась об отмене переезда воспитанников детского дома из Алматы в Конаев
Динара Закиева анонсировала жесткие меры за насилие в отношении детей
11:13, 08 сентября 2023
Динара Закиева анонсировала жесткие меры за насилие в отношении детей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: