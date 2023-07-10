Родители учащихся гимназии Атырау добиваются ремонта в школе

Родители учеников гимназии №30 Атырау бьют тревогу: разрушенную крышу здания школы до сих пор не начали ремонтировать, не смотря на обещания властей закончить работы к 1 сентября, сообщает Zakon.kz.

Родители учеников гимназии для одаренных детей бьют тревогу. Закрытая в прошлом учебном году из-за разрушения кровли школа, до сих пор без ремонта. Родители обеспокоены, что к середине лета восстанавливать здание даже не начали, пишет ATPress.

"Мы устали обивать пороги школы и областного управления образования. Кормят обещаниями о начале мифического ремонта, хотя на деле его и не начали. В школу никого не пускают, охранники закрыли двери, внутри можно видеть только техничек, моющих полы. Сами смотрите, там конь не валялся. На территории школы нет ни одного рабочего и никаких стройматериалов", – говорит одна из родительниц.

В прошлом году школу закрыли после того, как дожди размыли кровлю здания и разрушились гипсовые конструкции. Детей младших классов перевели на дистанционное обучение, старшеклассники и учащиеся среднего звена перешли в здания двух колледжей. Родители же требуют вернуть детей в стены родной школы, но после необходимого ремонта.

"У меня ребенок учится в младших классах на дистанционном обучении. Я недовольна качеством образования. Здание стоит, школа пустует. Внятного ответа нет. В чате вопросы задаем, директор нас гасит. Сегодня собрание, завтра собрание, сколько уже это история длится. Мы дома сидим, дети тупеют. Это ненормально. Нас вынуждают обращаться в частные школы", – поделилась еще одна возмущенная мама.

При этом, в акимате заверяют, что средства на ремонт школы заложены, а работы закончатся к 1 сентября. Об этом во время заседания акимата заявил замакима региона Кайрат Нуртаев.

"Здание школы нуждается в капитальном ремонте. Но подготовка проекта, утверждение его в госэкспертизе, выделение денег, определение подрядчика и т.д. займет много времени. Поэтому мы приняли решение – пока будут проводиться подготовительные работы, в рамках мероприятий по подготовке социальных объектов к отопительному сезону заложен ремонт крыши школы. Средства на ремонт заложены. Поэтому в этом году будет отремонтирована кровля здания, и 1 сентября школа сможет принять своих учеников". Кайрат Нуртаев

Накануне в правительстве обсудили вопрос обучения детей в школах. Во время заседания министры обсудили введение 1,5 млн ученических мест с комфортными условиями обучения.