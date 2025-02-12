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События

В Алматы на капитальный ремонт закрывают школу-гимназию №30

Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники , фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 17:07 Фото: Zakon.kz
В Алматы в рамках республиканского проекта по реновации на ремонт закрывают школу-гимназию №30 в Медеуском районе. Действующее здание школы, построенное 46 лет назад, не проходило капитальный ремонт с момента открытия, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Управления образования Алматы, на сегодня все подготовительные работы для начала реконструкции завершены, выбран подрядчик для выполнения работ.

Строительно-монтажные работы планируется начать в марте 2025 года, чтобы к учебному 2026-2027-му школьники смогли учиться в комфортных условиях.

Прежде чем принять окончательное решение о начале капитального ремонта, все участники образовательного процесса и родители будут заранее проинформированы.

В настоящее время в школе обучаются 1067 учащихся. Учебный процесс осуществляется в обычном режиме, без задержек или срывов занятий.

Для организации бесперебойного учебного процесса администрацией школы с учетом дефицита ученических мест в школах согласовано с Управлением образования следующее распределение:

  • КГУ "Общеобразовательная школа №77" – 414 учеников;
  • КГУ "Общеобразовательная школа №47" – 326 учеников;
  • КГУ "Гимназия №56" – 210 учеников;
  • КГУ "Школа-лицей №28 им. М. Маметовой" – 117 учеников.

Кроме того, были учтены все необходимые меры по обеспечению безопасности учащихся: для них при необходимости будет организован подвоз к школам на автобусах.

В рамках проекта реновации планируется:

  • капитальный ремонт здания школы;
  • оснащение современными предметными кабинетами;
  • обновление школьной мебели;
  • модернизация библиотеки и столовой;
  • реконструкция спортивного зала;
  • оснащение системами безопасности.

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6 февраля 2025 года вице-президент Национальной академии образования Министерства просвещения Руслан Каратабанов заявил, что в каждый школьный предмет внедрят искусственный интеллект (ИИ) из-за нового образовательного стандарта.

Однако уже сегодня, 12 февраля, депутат Нурлан Ауесбаев подчеркнул, что электронные образовательные проекты и программы разочаровали как учителей, так и учеников.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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