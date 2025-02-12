В Алматы на капитальный ремонт закрывают школу-гимназию №30
Согласно данным Управления образования Алматы, на сегодня все подготовительные работы для начала реконструкции завершены, выбран подрядчик для выполнения работ.
Строительно-монтажные работы планируется начать в марте 2025 года, чтобы к учебному 2026-2027-му школьники смогли учиться в комфортных условиях.
Прежде чем принять окончательное решение о начале капитального ремонта, все участники образовательного процесса и родители будут заранее проинформированы.
В настоящее время в школе обучаются 1067 учащихся. Учебный процесс осуществляется в обычном режиме, без задержек или срывов занятий.
Для организации бесперебойного учебного процесса администрацией школы с учетом дефицита ученических мест в школах согласовано с Управлением образования следующее распределение:
- КГУ "Общеобразовательная школа №77" – 414 учеников;
- КГУ "Общеобразовательная школа №47" – 326 учеников;
- КГУ "Гимназия №56" – 210 учеников;
- КГУ "Школа-лицей №28 им. М. Маметовой" – 117 учеников.
Кроме того, были учтены все необходимые меры по обеспечению безопасности учащихся: для них при необходимости будет организован подвоз к школам на автобусах.
В рамках проекта реновации планируется:
- капитальный ремонт здания школы;
- оснащение современными предметными кабинетами;
- обновление школьной мебели;
- модернизация библиотеки и столовой;
- реконструкция спортивного зала;
- оснащение системами безопасности.
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