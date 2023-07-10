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Сотни килограммов смолы каннабиса пытались вывезти в Россию через Актюбинскую область

Сотни колограмм смолы каннабиса пытались вывезти в Россию через Актюбинскую область Фото: пресс-служба КНБ РК
Сотрудники КНБ в Актюбинской области нашли в грузовой машине, следовавшей в соседнюю Россию, 800 килограммов смолы каннабиса, сообщает Zakon.kz.

Грузовую машину сотрудники КНБ остановили на пропускном пункте "Карасу" в Жамбылском районе Актюбинской области. Груженная различными товарами фура направлялась в соседнюю Россию. Под товарами силовики нашли 800 килограммов смолы каннабиса, передает Диапазон.

После задержания незаконного груза сотрудники КНБ совместно с российскими коллегами смогли задержать организаторов международного трафика наркотиков, сообщили в ведомстве.

По данным КНБ, стоимость задержанного на границе наркотического груза на черном рынке оценивается в шесть миллионов долларов.

Ранее стало известно, что кызылординские полицейские за месяц изъяли из оборота более 370 кг наркотиков. Это семь киллограммов марихуаны и 366 килограммов каннабиса.

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Мария Мельникова
Россия КНБ Актюбинская область Казахстан
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