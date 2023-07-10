Родиться малышке помогли полицейские Акмолинской области

Сотрудники полиции Акмолинской области помогли благополучно появиться на свет девочке, сопроводив машину с роженицей до медиков, сообщает Zakon.kz.

На 43-м километре трассы Атбасар – Кокшетау 8 июля дежурили два сотрудника полиции экипажа "Тулпар-14". К полицейским обратился водитель легковушки, в машине которого находилась супруга друга, у которой начались роды. Мужчина просил сотрудников полиции сопроводить их машину, так как водитель вынужден будет превышать скорость, чтобы успеть довезти роженицу до больницы в Кокшетау, пишет Петропавловск.news.

Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы и сообщив о сложившейся ситуации в дежурную часть, полицейские оперативно сопроводили автомобиль до места назначения. Уже через 20 минут, не доезжая до Кокшетау, их встретила бригада скорой помощи, и стражи порядка благополучно передали роженицу специалистам.

Уже в машине скорой помощи на свет появилась малышка. Маму и новорожденную доставили в больницу. Издание пишет, что роды прошли хорошо.

25 мая у молодой мамы, ехавшей из Атырау в Шымкент, в пути начались схватки. Проводники Жанар Тасмагамбетова, Айганым Султанмуратова и Галия Кайырденова создали условия для оказания помощи роженице в вагоне поезда.