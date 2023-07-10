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Снег выпал в Магаданской области России

Снег выпал в Магаданской области России Фото: из социальных сетей
В центральной части Магаданской области после 37-градусной жары выпал снег. Холодные осадки окутали регион в понедельник, 10 июля, сообщает Zakon.kz.

Утром 10 июля в Магаданской области выпал снег. Накануне синоптики и спасатели предупреждали жителей региона о вероятности осадков в виде ливневых дождей, которые могут размыть дороги, передает РИА Новости.

В Гидрометцентре России по Магаданской области рассказали, что летом в регионе снег бывает почти ежегодно.

"Действительно, снег летом, в том числе в июле, выпадает в центральных районах Магаданской области почти ежегодно. В этом году в регионе стояла аномальная жара – плюс 37 градусов. Сейчас же температура воздуха снизилась почти до нулевых значений", – рассказали синоптики.

Тем временем в Жетысуской области устраняют последствия ливней, которые залили два участка трассы областного значения. Осадки обрушились на регион накануне.

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