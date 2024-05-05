После сильной жары в Северной Осетии выпал снег
Фото: pixabay
Снег выпал в горах Ирафского и Алагирского районов Северной Осетии после 30-градусной жары, сообщает Zakon.kz.
По прогнозу ГУ МЧС по республике, пишет ТАСС, температура воздуха 6 мая в горных районах опустится до -1°С, объявлено предупреждение о лавиноопасности.
Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 4 мая 2024 года, российский город Екатеринбург накрыл сильный снегопад. Из-за метели зеленые газоны уже покрылись толстым слоем белой пелены, а на автомобильных дорогах и тротуарах образовались снежные каши.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript