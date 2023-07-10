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Руфина Искакова стала чемпионкой мира по гребле на байдарках и каноэ в Италии

Руфина Искакова стала чемпионкой мира по гребле на байдарках и каноэ в Италии Фото: Instagram/drs_kz
В итальянском городке Ауронцо-ди-Кадоре продолжается чемпионат мира-2023 по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи. В очередной день соревнований отличилась казахстанка Руфина Искакова, которая стала лучшей в категории С-1 до 23 лет, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщили в Дирекции развития спорта 9 июля, молодая казахстанская спортсменка завоевала медаль высшей пробы с показателем 30:18.59 секунды в соревнованиях на 5000 метров. Молдаванка Елена Глизан получила серебряную награду, в тройку лучших вошла также представительница Ирана Хадие Хейрабади.

Гребля на байдарках и каноэ Золото ЧМ-2023

Фото: Instagram/drs_kz

Копилка казахстанской молодежной сборной пополнилась еще двумя медалями. Свой вклад внесла Мария Бровкова, которая финишировала второй в категории С-1 до 18 лет в гонке на 200 метров. Кроме того, она добыла "серебро" на дистанции 500 метров среди спортсменов до 18 лет.

К этому часу казахстанская молодежь завоевала пять медалей чемпионата мира: две золотые и три серебряные. Мария Бровкова выиграла заплыв на 1000 метров (U18), а Руфина Искакова завоевала серебряную медаль на дистанции 1000 метров (U23).

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Куандык Шынасилов
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