Казахстанка выиграла первую медаль на чемпионате Азии по гребле на каноэ

Фото: пресс-служба ДРС МТС

В китайском Наньчане продолжается континентальное первенство по гребле на байдарках и каноэ, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДРС МТС, казахстанка Стелла Суханова стала серебряным призером соревнований на байдарках на дистанции 1000 метров. Первой финишировала китайская спортсменка. Третье место у Ирана. Финал на чемпионате Азии еще продолжается.

Ранее сборная Казахстана завоевала три золотые медали на турнире по плаванию в Греции.

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