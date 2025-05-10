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Спорт

Казахстанка выиграла первую медаль на чемпионате Азии по гребле на каноэ

Гребля, спортсменка, водоем, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 07:40 Фото: пресс-служба ДРС МТС
В китайском Наньчане продолжается континентальное первенство по гребле на байдарках и каноэ, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДРС МТС, казахстанка Стелла Суханова стала серебряным призером соревнований на байдарках на дистанции 1000 метров.

Первой финишировала китайская спортсменка. Третье место у Ирана.

Финал на чемпионате Азии еще продолжается.


Ранее сборная Казахстана завоевала три золотые медали на турнире по плаванию в Греции.

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Аксинья Титова
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