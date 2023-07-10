Сколько детей появилось на свет в День столицы

6 июля 2023 года Астане исполнилось 25 лет. В Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали, сколько малышей родилось в День столицы, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава, в День столицы в Казахстане родилось 1000 детей: 505 девочек и 495 мальчиков, из которых восемь пар двойняшек.

"Рекордсменом по количеству новорожденных оказалась Туркестанская область, где за сутки появилось на свет 146 малышей. На втором месте по рождаемости – Алматы (91 маленький гражданин). Затем с равными результатами идут Алматинская область и Шымкент, в каждом из которых отметили праздник по случаю рождения 76 малышей", – говорится в сообщении.

Лидером среди двойняшек в этот день стала Актюбинская область, где появились на свет сразу две двойни.

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