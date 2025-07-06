В Астане рожденным в День столицы сделали трогательный сюрприз

6 июля в День столицы в Астане родились 39 детей – 22 мальчика и 17 девочек. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата города.

По информации властей, с полуночи до полудня роды принимались в нескольких медицинских учреждениях – в МГБ №3, ГМБ №2, Городском перинатальном центре, а также в частных клиниках, включая "Рахат" и Центр поддержки репродукции. Все новорожденные и их мамы чувствуют себя хорошо, им оказывается необходимый уход.

Отмечается, что всем роженицам, чьи дети появились на свет в ночь на воскресенье, вручили неожиданные подарки – по традиционной казахской домбре и букету цветов. Поздравить женщин прибыли представители Ассамблеи народа Казахстана, члены этнокультурных объединений и Совета матерей.

Инициатива приурочена не только ко Дню города, но и ко Дню домбры, который ежегодно отмечается в Казахстане в первое воскресенье июля. Как пояснили в акимате, подарок символизирует преемственность культурных ценностей и уважение к национальной идентичности.

Домбра считается одним из главных символов казахской культуры и часто используется как знак благословения и добрых пожеланий новому поколению.

Вот уже семь лет каждое первое воскресенье июля казахстанцы отмечают Национальный день домбры. В этом году праздник выпадает на 6 июля. Об истории возникновения и развития уникального музыкального инструмента можно узнать здесь.

