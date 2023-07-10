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Какие девять банков ликвидируют в Казахстане

Какие девять банков ликвидируют в Казахстане Фото: unsplash
В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) 10 июля 2023 года сообщили детали о ликвидируемых банках, передает Zakon.kz.

По данным АРРФР, в Казахстане на стадии ликвидации находятся девять банков:

  • "Валют-транзит банк" (отзыв лицензии – 26 декабря 2006 года, ликвидация – с 1 марта 2007 года);
  • "Казинвестбанк" (отзыв лицензии – 27 декабря 2016 года, ликвидация – с 24 января 2018 года);
  • Delta Bank (отзыв лицензии – 3 ноября 2017 года, ликвидация – с 25 апреля 2018 года);
  • "Эксимбанк Казахстан" (отзыв лицензии – 28 августа 2018 года, ликвидация – с 16 января 2019 года);
  • "Банк Астаны" (отзыв лицензии – 19 сентября 2018 года, ликвидация – с 9 января 2019 года);
  • Qazaq Banki (отзыв лицензии – 28 августа 2018 года, ликвидация – с 12 декабря 2018 года);
  • Tengri Bank (отзыв лицензии – 18 сентября 2020 года, ликвидация – с 15 февраля 2021 года);
  • AsiaCredit Bank (отзыв лицензии – 12 февраля 2021 года, ликвидация – с 22 июля 2021 года);
  • CapitalBank Kazakhstan (отзыв лицензии – 25 июня 021 года, ликвидация – с 5 октября 2021 года).

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Ранее сообщалось, что на портале "Открытые НПА" опубликован документ о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций и защиты прав потребителей финансовых услуг. Документ разработан с целью усиления защиты прав потребителей финансовых продуктов.

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