Во Франции запретили продажу фейерверков в преддверии Дня взятия Бастилии из-за беспорядков

Власти Франции запретили продажу, хранение и транспортировку фейерверков до окончания празднования Дня взятия Бастилии 14 июля на фоне опасений новых беспорядков, сообщает Zakon.kz.

Запрет будет действовать до субботы, 15 июля, на следующий день после празднования 14 июля. Однако он не распространяется на фейерверки, организованные властями, сообщает Sky News.

Решение приняли после шести ночных беспорядков, вызванных гибелью 17-летнего Нахеля Мерзука. В него стрелял полицейский во время остановки автомобиля.

"В целях предотвращения риска серьезных нарушений общественного порядка во время празднования 14 июля продажа, ношение, транспортировка и использование пиротехнических изделий и фейерверков будут запрещены на территории страны до 15 июля включительно". Постановление правительства Франции

Фейерверки широко использовались протестующими, которые запускали их в полицейских. Они подожгли более 6 тыс. автомобилей и 12 400 мусорных контейнеров. Повреждения получили около 2,5 тыс. зданий.

По словам министра внутренних дел Жеральда Дарманена, в ходе беспорядков арестовали более 3 тыс. человек, в основном подростков.

Десятки тысяч полицейских, а также специализированные элитные подразделения, бронетехника и вертолеты боролись с беспорядками в главных городах Франции. Офицер, стрелявший в Нахеля, находится под стражей по обвинению в добровольном убийстве.