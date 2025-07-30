В Стамбуле на три месяца запретили продажу фейерверков

Власти Стамбула запретили продажу фейерверков и другой легковоспламеняющейся пиротехники на три месяца, сообщает Zakon.kz.

По данным TRT Haber, такие меры вызваны из-за угрозы лесных пожаров. Доступ в лесные массивы запрещен с 23 июня по 15 октября.

"Продажа и использование фейерверков, сигнальных ракет, факелов и других взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ в Стамбуле запрещены с 29 июля по 28 октября 2025 года", – говорится в публикации.

Также в пресс-релизе администрации города подчеркивается, что к предприятиям и лицам, не соблюдающим запрет, будут приняты правовые меры.

İstanbul Valiliği'nden Havai Fişek Yasağı @TC_istanbul, kentte havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı-yanıcı maddelerin satışının ve kullanımının 28 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi. pic.twitter.com/9jxynAdcZ6 — PENDİKLİ TV (@PendikliTV) July 29, 2025

18 июля после сильного ливня и шторма в Анкаре произошло масштабное наводнение.