Без паники: девять банков давно находятся в процессе ликвидации

Лицензии у ликвидируемых на данный момент в Казахстане финорганизаций были отозваны в период с 2006 по 2021 год. Но действующие в Казахстане на текущий момент банки демонстрируют хорошие результаты и к процессу ликвидации не причастны, сообщает Zakon.kz

На выходных казахстанские СМИ облетела новость о том, что девять банков в Казахстане ликвидируют. Неверная трактовка информации, размещенной на портале "Открытые НПА", вызвала недоумение у тех, кто следит за финансовыми новостями. Zakon.kz решил прояснить ситуацию. В пресс-службе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) пояснили, что на самом деле упомянутые девять банков уже давно не функционируют.

"У них отозваны лицензии, они не работают как банки. На данный момент идет процесс расчета с контрагентами через ликвидационные комиссии". Пресс-служба АРРФР

На сайте "Открытые НПА" речь идет о следующих банках, чьи лицензии были отозваны, начиная с 2006 года:

Фото: АРРФР

По данным Национального банка РК, на сегодняшний день в Казахстане действует 21 банк. В агентстве подчеркнули, что к процессу ликвидации действующие банки не причастны.

"Сейчас работает 21 банк. И у них все отлично. Мы постоянно следим за их состоянием, делаем специальные тесты AQR, надзорные стресс-тестирования". Пресс-служба АРРФР

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Поясним, что на днях на портале "Открытые НПА" был опубликован документ "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций и защиты прав потребителей финансовых услуг". Документ разработан с целью усиления защиты прав потребителей финансовых продуктов.