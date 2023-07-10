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Нашел работу в интернете: житель Алматы получил 10 лет тюрьмы за наркоторговлю

Алматинцу дали десять лет за распространение наркотиков Фото: pxhere
Медеуский суд Алматы вынес приговор местному жителю, который искал работу в интернете и согласился распространять наркотики, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматы 10 июля, молодой человек искал работу через интернет. В мессенджере Telegram он увидел объявление о том, что одному из интернет-магазинов требуется курьер.

Юноша связался с автором объявления и выяснил, что речь шла о распространении наркотиков. Однако это его не смутило, и он согласился делать так называемые закладки. Молодому человеку обещали солидную прибыль. Следуя инструкциям "работодателя", он начал изготавливать и расфасовывать мефедрон на съемной квартире.

Правоохранительные органы вскоре разоблачили алматинца. Следствие доказало его вину, в итоге молодого человека приговорили к десяти годам лишения свободы. В прокуратуре Алматы рекомендовали горожанам не доверять предложениям быстрого заработка в соцсетях.

"Наркодилеры массово вербуют молодых людей, подростков в соцсетях посредством рекламы, предлагая "выгодную" работу, чаще всего – курьерами. Погоня за призрачной выгодой заканчивается реальным сроком отбытия наказания", – подчеркнули в ведомстве.

В июне приговор за распространение наркотиков вынесли сотруднику полиции в Актобе.

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