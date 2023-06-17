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Полицейского приговорили к 10 годам за продажу наркотиков

Полицейского приговорили к 10 годам за продажу наркотиков Фото: Zakon.kz
В Актобе вынесли приговор сотруднику группы тылового обеспечения отдела полиции за продажу мефедрона, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в материалах дела, сотрудник полиции Актобе Заманбек Шакибаев продал 10,22 грамма мефедрона за 120 тысяч тенге. Не смотря на то, что в деле изначально фигурировали два случая продажи наркотиков, суд признал только один эпизод и по нему вынес приговор, пишет Диапазон.

Издание отмечает, что прокурор во время прений настаивал на неоднократном случае продажи наркотиков и просил суд назначить для полицейского наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Сам осужденный Шакибаев обвинения в свой адрес отрицает.

"В отношении меня фальсифицировали некоторые материалы уголовного дела. Непонятно, почему подставили именно меня. Я несколько раз до этого писал заявление об уходе, но меня не отпускали, уговаривали остаться. Прощу отпустить меня к ребенку и семье, потому что я невиновен". Заманбек Шаикбаев, осужденный полицейский

Согласно вынесенному решению суда, полицейского лишат звания старший сержант. В полиции он проработал шесть лет.

5 мая в Костанае во время спецоперации задержали полицейского, продававшего синтетические наркотики. Министр внутренних дел Марат Ахметжанов 10 мая прокомментировал задержание полицейского в Костанае, продававшего наркотики. Глава МВД отметил, что "каждый негодяй будет подвергнут мерам принуждения".

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