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Двух бухгалтеров из Акмолинской области подозревают в хищении 83 млн тенге

Двух бухгалтеров из Акмолинской области подозревают в хищении 83 млн тенге Фото: Zakon.kz
Бухгалтеров детского сада и школы в Акмолинской области подозревают в присвоении более чем 83 млн тенге. Им грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Акмолинской области 10 июля, в регионе сразу двух бухгалтеров образовательных учреждений подозревают в хищениях. 

По данным следствия, бухгалтер Буландынского детского сада перечисляла деньги на счета своих родственников под видом сделок с предпринимателями. Для правдоподобности она даже указывала названия предприятий, с которыми якобы заключали договоры. На самом же деле деньги уходили на счета ее родных. Действуя таким образом, женщина перечислила членам своей семьи 47 млн тенге.

Второй подобный случай выявили в одной из школ Степногорска. Там, по версии следствия, бухгалтер перечислила на свой счет 36 млн тенге в качестве зарплаты.

"По данным фактам зарегистрированы уголовные дела по ст. 189 ч. 4 п. 2 УК (хищение в особо крупном размере), которые расследуют специальные прокуроры и Департамент экономических расследований по Акмолинской области. Наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", – добавили в ведомстве.

В начале июля стало известно, что в Жетысуской области бухгалтера детсада подозревают в хищении 38 млн тенге бюджетных средств.

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Никита Дробны
Акмолинская область
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