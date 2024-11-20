Бухгалтер детсадов осуждена на 7 лет за хищение 60 млн тенге в Актюбинской области

Бухгалтер работала удаленно в двух детских садах Актюбинской области и за семь лет украла 60 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Издание "Диапазон" сообщает, что на скамье подсудимых по обвинению в хищении бюджетных миллионов оказалась теперь уже бывший бухгалтер двух детских садов "Гүлдер" и "Балауса", оба садика находятся в селах Мугалжарского района.

Так как она жила в Кандыагаше, а место работы было на большом расстоянии, она работала удаленно на полставки. В распоряжении были ЭЦП руководителей детсадов. Она этим пользовалась и стала незаконно начислять на свой счет небольшими суммами деньги под видом заработной платы.

Так продолжалось долгое время, и только в марте 2024 года директора двух детсадов обратились в районный отдел образования с просьбой проверить деятельность их бухгалтера, потому что она не предоставляла им некоторые отчетные документы.

По словам директора одного детсада, со счета учреждения пропали 600 тыс. тенге родительских взносов. Летом провели госаудит, который установил, что финансист незаконно перечисляла себе со счета детсада "Балауса" 30 млн тенге, и со счета детсада "Гулдер" 29 млн 700 тыс. тенге.

Обвиняемая полностью признала вину в хищении 60 млн бюджетных тенге. Она пообещала возместить ущерб частями и просила отсрочить наказание и не лишать ее свободы. Поскольку воспитывает 12-летнюю дочь и находится в положении.

Суд Мугалжарского района приговорил ее к семи годам лишения свободы. Беременность не стала поводом для отсрочки, ее взяли под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора, до этого она была под подпиской о невыезде. Суд обязал возместить ущерб управлению образования в размере 60 млн 154 тыс. тенге. Также ей придется еще выплатить государственную пошлину почти в два млн тенге. Судьбу ее ребенка будут решать органы опеки. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось о другом хищении. Прокуратура СКО выявила многомиллионные хищения в детских садах области.