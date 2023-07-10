Грузовик с 23 тоннами серной кислоты перевернулся в ВКО

7 июля 2023 года между селами Акбулак и Егиндыбулак Курчумского района Восточно-Казахстанской области перевернулся грузовой автомобиль с цистерной серной кислоты объемом 23 тонны, сообщает Zakon.kz.

По данным Региональной службы коммуникаций ВКО, в результате ДТП разлилось примерно 20-21 тонны серной кислоты. На место происшествия выезжали аким района и комиссия из числа уполномоченных органов.

В Курчумском районном Управлении санитарно-эпидемиологического контроля ДСЭК ВКО рассказали, что сегодня, 10 июля, на месте, где произошло опрокидывание автоцистерны с 23 тоннами серной кислоты, будет проводиться выемка грунта подрядной организацией ТОО "Хим Транссервис".

Грунт будет вывозиться для кучного выщелачивания. На данный момент отобраны две пробы воды с родника для дальнейших токсикологических исследований.

Фото: rsk-vko.kz

По информации акимата Курчумского района, в 30 м от места происшествия имеется высохшее русло ручья, а в 5 км имеется родник. Он находится далеко от населенных пунктов, поэтому жители не употребляет воду с этого источника.

"Расстояние розлива серной кислоты в почву составляет около 20-40 м. Местное население Калгутинского сельского округа (села Каратогай Егиндыбулак, Акбулак) оповещено через объявление (мессенджеры Whatsapp)", – говорится в сообщении РСК ВКО.

Также в Департаменте СЭК ВКО отметили, что акиму района рекомендовано контролировать мероприятия дезактивации, снятия земного покрова и его вывоз в хвостохранилище.

Как рассказали в областной полиции, данный факт зарегистрирован в установленном порядке, собранный материал направлен в Департамент экологии для правовой оценки и принятия соответствующего решения.

"Водитель транспортного средства за нарушение правил дорожного движения привлечен к административной ответственности". Пресс-служба ДП ВКО

Ранее сообщалось, что в Жетысуской области санитарные врачи и экологи начали проверку на реке Каратал, куда попали канализационные отходы из ближайших инженерных сетей. На место специалисты выехали после сообщений, которые распространили в соцсетях местные жители.