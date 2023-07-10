Токаев поздравил Мирзиёева с победой на выборах
Как отмечается на сайте Акорды, Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на выборах президента Республики Узбекистан.
"Глава нашего государства назвал итоги голосования ярким свидетельством всенародной поддержки курса узбекского лидера, направленного на обеспечение устойчивого роста, стабильности и процветания государства", – говорится в сообщении.
В ходе беседы президент Казахстана подтвердил приверженность дальнейшему углублению казахско-узбекских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.
Также сообщается, что главы государств обменялись мнениями по вопросам практической реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, а также рассмотрели график предстоящих двусторонних мероприятий.
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