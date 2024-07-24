Токаев поздравил Мирзиёева с днем рождения

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 24 июля 2024 года провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Zakon.kz.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения и пожелал ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Узбекистана.

Глава государства подчеркнул, что высоко оценивает личный вклад лидера Узбекистана в укрепление казахско-узбекских отношений дружбы, добрососедства и союзничества.

Собеседники отметили поступательную динамику двустороннего взаимодействия и обсудили перспективы наращивания сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Были рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки. Кроме того, состоялся обмен мнениями по графику предстоящих встреч на высшем уровне.

Отметим, что сегодня Шавкату Мирзиёеву исполнилось 67 лет.

Предыдущий телефонный разговор президентов Казахстана и Узбекистана состоялся 23 апреля 2024 года. Тогда Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Шавката Мирзиёева за помощь в связи с паводками.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев находится в краткосрочном отпуске, который продлится с 23 по 26 июля.