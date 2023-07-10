Регионы с самым грязным воздухом назвали казахстанские статистики

Статистики рассказали, какие регионы Казахстана лидируют по объему выбросов вредных веществ в атмосферу, сообщает Zakon.kz.

По итогам 2022 года объем выбросов от всех стационарных источников загрязнения в Казахстане сократился на 3,8%, сообщили в Бюро национальной статистики 10 июля. Этот показатель составил 2 млн 314,7 тысячи тонн.

По данным статистиков, в 2022 году предприятия Казахстана обезвредили 93,4% загрязняющих веществ. По объему вредных выбросов в атмосферу лидирует Павлодарская область (724,1 тысячи тонн), следом за ней идут Карагандинская (469 тысяч тонн) и Актюбинская (136,5 тысячи тонн).

"Основным источником загрязнений стала сфера промышленности, а именно сфера снабжения электроэнергией, газом, паром и горячей водой – 39% выбросов, далее обрабатывающая промышленность – 32%, горнодобывающая промышленность – 15%. На транспорт и складирование приходится 5% от общего объема выбросов", – сообщили в Бюро национальной статистики.

Ранее стало известно, в каких трех городах синоптики прогнозируют повышенный уровень загрязнения воздуха.