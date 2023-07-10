Экс-главу управления здравоохранения Акмолинской области осудили по статье о мошенничестве

Городской суд Кокшетау вынес приговор руководителю ТОО "Авиценна – Бурабай" и экс-руководителю управления здравоохранения Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Кокшетауского городского суда 10 июля, предприниматель получил приговор за мошенничество в особо крупном размере, а чиновник – за пособничество в мошенничестве.

По информации судебной инстанции, бизнесмен и экс-руководитель управления здравоохранения вступили в преступный сговор с третьим лицом, в отношении которого расследуют отдельное уголовное дело. В 2017 году они заключили договор о передачи в доверительное управление объектов здравоохранения Бурабайского района.

По договору ТОО "Авиценна – Бурабай" обязалось закупить новое медоборудование, соответствующее нормам и техническим условиям, показателям качества и нормативно-правовым актам. На самом же деле компания поставила некачественную медицинскую технику, завладев более чем 1 млрд тенге.

"Тем самым подсудимые совершили тяжкие коррупционные уголовные правонарушения: предприниматель совершил мошенничество в особо крупном размере (ст. 190 ч. 4 п. 2 УК), чиновник – пособничество в мошенничестве (ст. 28 ч. 5, ст. 190 ч. 4 п. 2 УК). Их вина подтверждена показаниями свидетелей и потерпевшей стороны, заключениями судебных экспертиз. При назначении наказания суд учел отягчающие обстоятельства: подсудимые, являясь должностными лицами, принеся присягу, используя свое служебное положение, совершили преступление, материальный ущерб не возмещен", – сообщили в суде.

Оба фигуранта получили по девять лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. У бизнесмена также конфисковали автомобиль. Приговор пока не вступил в законную силу.

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