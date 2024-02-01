Осужденным за поставку б/у медоборудования в Акмолинской области изменили приговор

Приговор суда первой инстанции в отношении и.о. руководителя ТОО "Авиценна – Бурабай" и экс-руководителя управления здравоохранения изменила коллегия областного суда, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в информации Акмолинского областного суда, действия экс-руководителя управления здравоохранения И. переквалифицированы с мошенничества на п. 3 ч. 4 ст. 361) УК РК, а это – злоупотребление должностными полномочиями. При этом размер причиненного ущерба снижен до 398 млн тенге.

"В отношении И. исключено отягчающее обстоятельство – "особо активная роль в совершении уголовного правонарушения". Постановлением коллегии гражданину И. назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе". Пресс-служба Акмолинского областного суда

Как следует из материалов приговора, в отношении и.о. руководителя ТОО "Авиценна – Бурабай" гр. К. исключен квалифицирующий признак – "совершение мошенничества должностным лицом" и отягчающие обстоятельства "совершение преступления лицом, нарушившим принятую присягу", "особо активную роль в совершении правонарушения

"Взыскан с К. и И. в солидарном порядке причиненный ущерб в 398 016 000 тенге. С К. взыскан ущерб по гражданскому иску в сумме 769 497 600 тенге", – пояснили в ведомстве.

"Судом установлено, что К. и И., вступив в преступный сговор с другим лицом, заключив договор по передаче в доверительное управление объектов здравоохранения Бурабайского района в 2017 году. В рамках договора ТОО обязалось приобрести новое, ранее не использованное медицинское оборудование, соответствующее нормам и техническим требованиям Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" и другим нормативным актам. Однако, подсудимый К. поставил, а И. принял ненадлежащую, не имеющую регистрации на территории Казахстана медицинскую технику, завладев бюджетными средствами на сумму более одного млрд тенге, в результате которого причинен государству ущерб в особо крупном размере". Пресс-служба Акмолинского областного суда

Тем самым, подсудимые совершили тяжкие уголовные правонарушения:

К. совершил мошенничество в особо крупном размере – ст.190 ч.4 п.2 УК РК, а И. – злоупотребление должностными полномочиями (ст. 361 ч.4 п.3 УК РК). Вина К. и И. подтверждена показаниями свидетелей и потерпевшей стороны, заключениями судебных экспертиз.

Ранее приговором суда первой инстанции К. и И. было назначено по 9 лет лишения свободы каждому, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Кроме того, у К. конфисковано имущество: автомашина, так как была приобретена на "преступные доходы".

Медицинскую технику, которая не соответствует законным требованиям, уничтожат.

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