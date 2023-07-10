Айжан Байзакова сообщила о второй беременности
Фото: Instagram/bayzakova
Казахстанский блогер Айжан Байзакова 10 июля 2023 года на странице в Instagram поделилась с подписчиками радостной новостью: она во второй раз станет мамой, сообщает Zakon.kz.
По словам блогера, скрывать уже не получается.
"Все, кто видит меня в городе – уже поздравляют. Поэтому вы тоже, как моя уже семья, должны быть в курсе. 18 недель", – говорится в подписи к видео.
Также Байзакова отметила, что сегодня, 10 июля, будущие родители узнают пол ребенка.
- А я ведь писала, спрашивала и все меня обвинили в бестактности. Поздравляю вас.
- Я еще тогда по походке знала.
- Заметно было.
- Поздравляю! Я как мама 7 детей давно поняла.
- Как чувствовала, – отметили комментаторы.
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Блогер долгое время скрывала имя мужа. Однако 7 апреля 2023 года раскрыла его имя и опубликовала семейное фото.
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