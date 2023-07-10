Айжан Байзакова сообщила о второй беременности

Казахстанский блогер Айжан Байзакова 10 июля 2023 года на странице в Instagram поделилась с подписчиками радостной новостью: она во второй раз станет мамой, сообщает Zakon.kz.

По словам блогера, скрывать уже не получается.

"Все, кто видит меня в городе – уже поздравляют. Поэтому вы тоже, как моя уже семья, должны быть в курсе. 18 недель", – говорится в подписи к видео.

Также Байзакова отметила, что сегодня, 10 июля, будущие родители узнают пол ребенка.

А я ведь писала, спрашивала и все меня обвинили в бестактности. Поздравляю вас.

Я еще тогда по походке знала.

Заметно было.

Поздравляю! Я как мама 7 детей давно поняла.

Как чувствовала, – отметили комментаторы.





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