Культура и шоу-бизнес

Блогер Айжан Байзакова стала мамой троих детей

Фото: Instagram/bayzakova
Казахстанский блогер Айжан Байзакова поделилась радостной новостью – она стала мамой в третий раз, сообщает Zakon.kz.

Об этом блогер рассказала в Instagram 18 февраля 2026 года.

"15.02.26. Добро пожаловать доча в нашу семью. Поздравляю папочку @arystan_nurbek... ... Пока принимаем поздравления, а то пропала, знаю что переживали", – подписала фото Байзакова.

На снимке есть имя новорожденной – Латифа.

Айжан Байзакова стала мамой трех детей. Младший сын Асад и новорожденная Латифа появились в браке с предпринимателем Нурбеком Арыстаном. Старший сын Алан родился в предыдущих отношениях блогера.

Айжан Байзакова с мужем провели обряд "неке қию" в октябре 2022 года. Блогер долгое время скрывала имя мужа. Однако 7 апреля 2023 года раскрыла его имя и опубликовала семейное фото.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
