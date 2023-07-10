Движение по улице Сыганак возле Дома министерств в Астане ограничат до 15 августа

Улицу Сыганак в центре Астаны частично перекроют более чем на месяц из-за переустройства инженерных сетей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в компании City Transportation Systems 10 июля, ограничение движения по улице Сыганак будет связано с подготовкой к строительству линии LRT. В районе Дома министерств и ЦКЗ "Казахстан" будут заново оборудовать инженерные коммуникации.

"В этой связи вводится частичное ограничение движения автотранспорта от улицы Сыганак в районе моста через реку Есиль в сторону ЦКЗ "Казахстан" и Дома министерств с 10 июля до 15 августа 2023 года", – предупредили в CTS.





Схема CTS

Ранее из-за среднего ремонта дорог в Астане полностью закрыли движение по двум улицам.

