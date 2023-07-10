Казахстанские борцы-вольники завоевали девять медалей в Испании

Члены сборной Казахстана по вольной борьбе успешно выступили на международном турнире "Гран-при Мадрида", который прошел в Испании, завоевав девять наград различного достоинства, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанские палуаны вольного стиля завоевали четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали, что позволило им занять второе место в общекомандном зачете.





Фото: Instagram/drs_kz

Гимн Казахстана четыре раза звучал в честь наших борцов, среди которых Бекарыс Мейрамбек (55 кг), Бахытжан Каин (60 кг), Аманбек Алматбек (67 кг) и Дамир Турсынов (82 кг).

Серебряных медалей удостоились Куат Армия (55 кг) и Ильяс Дауытов (63 кг).

На третью ступень пьедестала почета поднялись Олжас Султан (60 кг), Канат Акытбек (63 кг) и Темирлан Мамытбек (72 кг).

Эти старты стали одним из этапов подготовки к Азиатским играм-2023 в китайском Ханчжоу.

Ранее сборная Казахстана по вольной борьбе заняла первое место в общем зачете на Чемпионате Азии-2023 в Астане.