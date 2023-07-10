"Опасный для пешеходов": как ремонтируют мост по проспекту Сейфуллина в Алматы

Акимат Алматы рассказал и показал, как ремонтируют мост через Большой алматинский канал по проспекту Сейфуллина, вызвавший общественный резонанс, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Аким Турксибского района Алматы Бахытжан Акжаров отметил, что жители города не раз обращались к нему с просьбой отремонтировать мост, поскольку он не только потерял свой внешний облик, но и представлял опасность для пешеходов.

Фото: акимат Алматы

По его словам, где-то сдвинулись плиты, в некоторых местах обвалились облицовка, а где-то появились огромные трещины и щели.

Фото: Zakon.kz

Фото: акимат Алматы

"Мост был построен в 80-е годы и за это время по нему не велись никакие серьезные ремонтные работы. И, если бы мы оставили его в таком состоянии, то в последующем он бы представлял большую опасность для жителей", – сказал руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев.

Фото: акимат Алматы

Он сразу же опроверг информацию, что в работе используются некачественные материалы. По его словам, новые плиты сделаны из такого же природного гранита, как и старые. Все используемые материалы имеют сертификат качества.

"Кроме того, мы просто так на клей эти плиты не сажаем. Сначала плита армируется, потом пространство между плитой и основной стеной полностью заполняется бетоном для прочности", – отметил Сагындык Телибаев.

Фото: Zakon.kz

Фото: акимат Алматы

Сам мост построен из двух видов плит – рваных и гладких гранитных камней. Большие гранитные камни пообещали не трогать, а те, что уже сняли, почистят и установят обратно. Заменят новыми плитами сторону проезжей части.



"Толщина старых облицовочных плит была от 10 до 20 мм, новые будут такой же толщины. Кроме того, планируется термообработка плит, чтобы текстура камня не выделялась из общей картины". Руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев

Фото: Zakon.kz

В целом такой ремонт моста обойдется бюджету города примерно в 50 млн тенге. Закончить все строительные работы планируют до конца июля.



На днях большой общественный резонанс получило видео, автор которого утверждала, что в ходе ремонта моста по проспекту Сейфуллина добротные и долговечные материалы начали снимать и менять на некачественную плитку.

Позднее в акимате объяснили, что меняются лишь аварийные фрагменты облицовки, тогда как сохранившееся с 1980-х годов гранитное покрытие остается на месте.