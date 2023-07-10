Эрдоган заявил, что перед вхождением Швеции в НАТО надо принять Турцию в ЕС

Вступление Стокгольма в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в члены Европейского союза, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Zakon.kz.

Об этом турецкий лидер заявил во время пресс-конференции перед вылетом в Вильнюс, где 11-12 июля пройдет саммит НАТО, передает агентство Anadolu.



Эрдоган отметил, что такое условие он поставил в беседе с американским коллегой Джо Байденом.

"Я обращаюсь отсюда к этим странам, которые заставляют Турцию ждать у дверей Европейского союза более 50 лет. Сначала откройте путь для Турции в Евросоюз, а затем мы откроем путь для Швеции, как мы это сделали для Финляндии", – сказал Эрдоган.

Кроме того, президент Турции заявил, что планирует сказать об этом на саммите НАТО в Литве.



В свою очередь представитель ЕК Ана Писонеро пояснила, что Еврокомиссия следит за прогрессом стран-кандидатов, "очередной ежегодный обзор такого прогресса будет, как мы ожидаем, опубликован в октябре".

Ранее, 7 июля, Эрдоган заявил, что Анкара все еще не может ратифицировать вступление Швеции в НАТО из-за ее поддержки террористов.



Сейчас Турция является членом НАТО и имеет статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

В начале июня этого года стало известно, что Эрдоган и генсек НАТО встретились в закрытом режиме.