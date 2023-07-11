В ЗКО ликвидировали 30 очагов природных пожаров

Очаги возгораний еще в четырех районах Западно-Казахстанской области находятся на контроле сотрудников департамента по ЧС, сообщает Zakon.kz.

В Западно-Казахстанской области повышенный уровень пожарной опасности. К вечеру понедельника, 10 июля, пожарные ликвидировали 30 очагов возгораний в разных районах региона, сообщает пресс-служба департамента по ЧС.





Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО





"Оперативными действиями огнеборцев и местных исполнительных органов на текущий момент ликвидировано 30 загораний, остальные 8 загораний в Сырымском, Теректинском, Бурлинском и Казталовском районах находятся на контроле". Пресс-служба ДЧС ЗКО

Пожарные продолжают тушить огонь в поселке Болашак Казталовского района, где горит сухая трава. Предварительная площадь загорания составляет 4800 га. Также борьба с пожаром продолжается в поселке Акбулак Бурлинского, площадь загорания устанавливается. Еще один очаг находится в поселке Тоганас Сырымского района, площадь пожара не установлена.





Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО





В регионе установилась жаркая погода, температура воздуха достигает 42 градусов. Пожароопасной ситуации способствует шквалистый ветер.

Ранее крупный пожар разгорелся в Атырауской области. Для тушения огня спасатели использовали вертолет, с которого сбросили 90 тонн воды.