Площадь пожара в Атырауской области снизили еще на 20 гектаров

Площадь активного открытого горения в Атырауской области удалось снизить до 20 гектаров, сообщает Zakon.kz.

В процессе тушения возгорания тростниковой растительности применяется авиация МЧС, участвуют огнеборцы ДЧС и представители местных исполнительных органов.

"Посредством вертолетной техники МИ-869 осуществлено 32 сброса воды, объемом порядка 90 тонн. Проводится окарауливание". Пресс-служба ДЧС Атырауской области

Ранее сообщали, что в тушении пожара в Атырауской области участвуют более 70 сотрудников и 17 единиц техники.

Позже стало известно, что площадь пожара в регионе снизили до 40 га.