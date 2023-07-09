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Площадь пожара в Атырауской области снизили еще на 20 гектаров

тушение пожара Фото: скриншот видео
Площадь активного открытого горения в Атырауской области удалось снизить до 20 гектаров, сообщает Zakon.kz.

В процессе тушения возгорания тростниковой растительности применяется авиация МЧС, участвуют огнеборцы ДЧС и представители местных исполнительных органов.

"Посредством вертолетной техники МИ-869 осуществлено 32 сброса воды, объемом порядка 90 тонн. Проводится окарауливание". Пресс-служба ДЧС Атырауской области

Ранее сообщали, что в тушении пожара в Атырауской области участвуют более 70 сотрудников и 17 единиц техники.

Позже стало известно, что площадь пожара в регионе снизили до 40 га.

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Атырау Атырауская область
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