В ЗКО ликвидировали пожар в гараже
Фото: МЧС РК
В районе Байтерек с. Кушум в ЗКО в ночь на 20 июля произошло возгорание гаража на площади 60 кв. м, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в МЧС РК, огнеборцы в кратчайшие сроки ликвидировали пожар. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
Ранее пожарные напомнили о том, как нужно действовать в случае возникновения пожара в доме:
- В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112".
- Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию.
- В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, покрывала, песок, воду и др.).
- Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня.
- Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути.
- Если дым уже проник в ваш дом, держитесь около пола: там всегда есть свежий воздух. Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем.
- Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.
Ранее пожар потушили на станции технического обслуживания в Таразе.
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