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В ЗКО ликвидировали пожар в гараже

Пожарные ЗКО ликвидировали пожар в гараже, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 08:17 Фото: МЧС РК
В районе Байтерек с. Кушум в ЗКО в ночь на 20 июля произошло возгорание гаража на площади 60 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в МЧС РК, огнеборцы в кратчайшие сроки ликвидировали пожар. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Ранее пожарные напомнили о том, как нужно действовать в случае возникновения пожара в доме:

  • В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112".
  • Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию.
  • В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огне­тушители, покрывала, песок, воду и др.).
  • Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня.
  • Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути.
  • Если дым уже проник в ваш дом, держитесь около пола: там всегда есть свежий воздух. Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем.
  • Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.

Ранее пожар потушили на станции технического обслуживания в Таразе.

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