В ЗКО ликвидировали пожар в гараже

Фото: МЧС РК

В районе Байтерек с. Кушум в ЗКО в ночь на 20 июля произошло возгорание гаража на площади 60 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в МЧС РК, огнеборцы в кратчайшие сроки ликвидировали пожар. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Ранее пожарные напомнили о том, как нужно действовать в случае возникновения пожара в доме: В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112".

Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию.

В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огне­тушители, покрывала, песок, воду и др.).

Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня.

Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути.

Если дым уже проник в ваш дом, держитесь около пола: там всегда есть свежий воздух. Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем.

Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных. Ранее пожар потушили на станции технического обслуживания в Таразе. Читайте также Грязевой поток в Жамбылской области: что там происходит Полицейская погоня за мопедистом попала на видео в Астане Костанайцы осудили водителя за издевательство над домашней птицей

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