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СМИ: Турция согласилась рассмотреть заявку Швеции о вступлении в НАТО

СМИ: Турция согласилась рассмотреть заявку Швеции о вступлении в НАТО Фото: nato.int
Поздней ночью 10 июля генсек НАТО Йен Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент, сообщает Zakon.kz.

Ряд изданий в ночь на 11 июля распространил слова генсека Североатлантического Альянса Йена Столтенберга, который выступил накануне саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщило, в частности, агентство Reuters.

"Я рад объявить... что президент Эрдоган согласился как можно скорее направить протокол о присоединении Швеции в Великое национальное собрание и тесно сотрудничать с собранием для обеспечения ратификации", – приводят слова Столтенберга издания.

Швеция вместе с Финляндией подали заявку на вступление в НАТО в прошлом году. Заявки на вступление в альянс должны быть одобрены всеми членами НАТО, и в то время как Финляндия получила добро в апреле, Турция и Венгрия воздержались от одобрения заявки Швеции.

10 июля турецкий лидер заявил во время пресс-конференции перед вылетом в Вильнюс, что перед вхождением Швеции в НАТО надо принять Турцию в Евросоюз.

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Эрдоган заявил, что перед вхождением Швеции в НАТО надо принять Турцию в ЕС

Мария Мельникова
НАТО Столтенберг Йенс Турция Швеция
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