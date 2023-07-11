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Димаш поделился радостной новостью

Димаш поделился радостной новостью Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген рассказал подписчикам о выходе своей песни "Weekend" на всех музыкальных площадках Европы, сообщает Zakon.kz.

Радостной новостью звезда казахстанской и мировой сцены поделился на своей страничке в Instagram. Там он рассказал о старте запуска композиции в Европе. К слову, песня "Weekend" была создана совместно с турецким продюсером Бураком Йетером.

"Наша новая песня "Weekend" с Бураком Йетером стартует в Европе. Совсем скоро на всех музыкальных площадках", – подписал опубликованный видеоряд Димаш.


Ранее на своей страничке в соцсети Димаш опубликовал трогательное послание, которое посвятил китайской певице Coco Lee, которая скончалась после попытки суицида.

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