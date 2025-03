Димаш Кудайберген поделился радостной новостью

Казахстанский певец Димаш Кудайберген 5 марта на своей странице в Instagram объявил о скором выходе нового музыкального видео, сообщает Zakon.kz.

Премьера клипа под названием Love Is Not Over Yet состоится 7 марта на официальном YouTube-канале исполнителя.

Как сообщил артист, ролик будет доступен для просмотра с 20:00 по времени Астаны. Кудайберген пригласил поклонников поделиться впечатлениями и выразил благодарность за поддержку.

"Пусть в нашей стране всегда царят мир и процветание!" — добавил певец.

Фанаты артиста с восторгом приняли радостную новость:

Родной! Конечно, мы с огромным нетерпением ждем выхода потрясающей композиции и даже не сомневаемся, что это будет мировой хит! А для нас ты сделал просто нереальный двойной подарок, ведь 7 марта – 5 лет первому твоему концерту в Риге!

Сказать что мы сильно ждем, это ничего не сказать. Мандраж нервный и счастье. Счастье огромное. Наконец мы ее услышим эту очень долгожданную песню.

Такое красивое напоминание, а мы ждем и помним, радуемся новой песне, не сомневаемся – она будет трепетно красива с любимым голосом и новым образом любимого артиста!

Ранее сообщалось, что фотографии Димаша Кудайбергена с мировыми звездами покорили его поклонников.