Необычная спецоперация: в Алматинской области спасатели освободили палец ребенка
Фото: пресс-служба МЧС РК
В селе Коксай Алматинской области сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС спасли руку 10-летней девочке, сообщает Zakon.kz.
Отмечено, что несчастный случай произошел днем 10 июля 2023 года.
"Девочка 10 лет по неосторожности засунула руку в железное соединение между машиной и прицепом. Палец застрял и сразу начал сильно опухать".Пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
Также сказано, что с помощью специальных режущих инструментов подоспевшие вовремя спасатели вызволили застрявший палец.
"Спасатели МЧС призывают родителей следить за своими детьми", – говорится в сообщении.
В Павлодаре 30 мая 2023 года спасли четырехлетнюю девочку, застрявшую в стиральной машине. С девочкой все в порядке. С родителями провели профилактическую беседу.
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