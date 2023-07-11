Необычная спецоперация: в Алматинской области спасатели освободили палец ребенка

В селе Коксай Алматинской области сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС спасли руку 10-летней девочке, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что несчастный случай произошел днем 10 июля 2023 года.

"Девочка 10 лет по неосторожности засунула руку в железное соединение между машиной и прицепом. Палец застрял и сразу начал сильно опухать". Пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Также сказано, что с помощью специальных режущих инструментов подоспевшие вовремя спасатели вызволили застрявший палец.

"Спасатели МЧС призывают родителей следить за своими детьми", – говорится в сообщении.

В Павлодаре 30 мая 2023 года спасли четырехлетнюю девочку, застрявшую в стиральной машине. С девочкой все в порядке. С родителями провели профилактическую беседу.