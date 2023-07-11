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В Туркестанской области от укуса клеща скончался подросток

В Туркестанской области от укуса клеща скончался подросток Фото: pixabay
15-летний подросток умер от конго-крымской геморрагической лихорадки после укуса клеща в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в публикации "Хабар 24", на брифинге санврачи сообщили, что житель Сауранского района, после укуса зараженного клеща за медицинской помощью не обращался.

"С начала 2023 года в медицинские организации области с укусами клещей обратились 985 человек. К сожалению, из-за несвоевременного обращения пациента за медицинской помощью один мальчик-подросток скончался, несмотря на проведенные лечебные мероприятия".Бахтыораз Елемесов, заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области

Также сказано, что в настоящее время у 48 пациентов подозрение на заболевание, еще у 9 этот диагноз подтвержден.

Под медицинское наблюдение взяты все, кто контактировал с больными. Последние случаи заражения были выявлены в 6 районах области и в Туркестане.

По данным специалистов, несмотря на постоянную обработку, полностью искоренить клещей невозможно.

15 мая 2023 года Комитет санитарно-эпидемиологического контроля напомнил казахстанцам, что нужно делать при укусе клеща.

При укусе клеща необходимо срочно обратиться в травматологический пункт, где его снимут, а место укуса осмотрят и обработают.

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