Девушка погибла при драке фанатов двух бразильских футбольных клубов

Перед футбольным матчем чемпионата Бразилии между командами "Фламенго" и "Палмейрас" произошла потасовка болельщиков, в которой погибла 23-летняя девушка, сообщает Zakon.kz.

Трагический инцидент произошел в Сан-Паулу в минувшие выходные, передает G1. Перед входом на футбольную арену начался конфликт между фанатами. Один из участников драки бросил стеклянную бутылку, которая угодила в шею 23-летней болельщице команды "Палмейрас" Габриэле Анелли.



Девушку экстренно доставили в больницу, где ей провели операцию. Однако медицинская помощь пострадавшей не помогла, Габриэла Анелли скончалась. Клуб "Палмейрас" выразил соболезнования семье погибшей болельщицы.

"Глубоко сожалеем о смерти нашей болельщицы Габриэлы Анелли. Девушка стала жертвой варварства в среде, которая должна была приносить радость. Приносим соболезнования семье погибшей и требуем скорейшего расследования этого преступления, которое вредит нашему обществу и ставит под угрозу имидж бразильского футбола". Сообщение ФК "Палмейрас"

Как пишет источник, полицейские применили слезоточивый газ, чтобы остановить драку, в которой пострадал еще один человек. Подозреваемого, бросившего стеклянную бутылку, взяли под арест.

Помимо этого, использованный полицией газ попал на стадион из-за ветра, и матч пришлось прервать на некоторое время, так как игроки почувствовали его воздействие.





Фото: rawpixel

Матч между "Фламенго" и "Палмейрасом" закончился вничью – 1:1.



Такие случаи в южноамериканских странах происходят нередко. Так, в 2022 году во время драки на одном из матчей чемпионата Мексики погибли 17 болельщиков.