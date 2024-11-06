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Футбольные фанаты в Бразилии бросили на поле голову свиньи

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 05:05 Фото: pixabay
5 ноября в первом тайме матча между "Коринтианс" и "Палмейрас" кто-то из болельщиков бросил на футбольное поле голову свиньи, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что одно из прозвищ клуба "Палмейрас" – "поросята". По факту инцидента двое фанатов были задержаны на стадионе. Они всецело отрицали свою причастность к этому и в конечном итоге были отпущены. В полиции запросили изображения с камер видеонаблюдения стадиона и теперь расследуют, как на арену удалось пронести голову свиньи.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 05:05

Фото: Х/Gabri_Salvati

Эта ситуация стала травмоопасной для нападающего бразильского клуба "Коринтианс" Юри Алберто. Он чуть не сломал ногу, выбивая с бровки поля голову свиньи. Футболист решил, что это большая мягкая игрушка и никак не мог предположить, что это тяжелая голова животного.

Днем ранее бразильская звезда саудовского футбольного клуба "Аль-Хиляль" Неймар повредил бедро в матче четвертого тура общего этапа Азиатской лиги чемпионов.

Алия Абди
Бразилия 2024 год Вред здоровью Жестокое обращение с животными Футбол Спортсмены Фанаты
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