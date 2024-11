Футбольные фанаты в Бразилии бросили на поле голову свиньи

Оказалось, что одно из прозвищ клуба "Палмейрас" – "поросята". По факту инцидента двое фанатов были задержаны на стадионе. Они всецело отрицали свою причастность к этому и в конечном итоге были отпущены. В полиции запросили изображения с камер видеонаблюдения стадиона и теперь расследуют, как на арену удалось пронести голову свиньи.

Эта ситуация стала травмоопасной для нападающего бразильского клуба "Коринтианс" Юри Алберто. Он чуть не сломал ногу, выбивая с бровки поля голову свиньи. Футболист решил, что это большая мягкая игрушка и никак не мог предположить, что это тяжелая голова животного.

Yuri Alberto chutando a cabeça do porco com a placa de publicidade do Mundial dos suínos ao fundo



Derby da cabeça de porco

Corinthians 2×0 Palmeiras pic.twitter.com/erB2faGOek