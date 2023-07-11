Троих алматинцев задержала полиция за создание нарколаборатории

Троих молодых людей задержала полиция Алматы по подозрению в создании нарколаборатории в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в департаменте полиции Алматы 11 июля, трех молодых горожан задержали по подозрению в производстве и распространении наркотиков. Автомобиль главного фигуранта дела блокировали сотрудники правоохранительных органов на улице Жандосова.

"В авто гражданина 1993 года рождения обнаружили сумку с кристаллизованным веществом, у которого был специфический запах. Задержанный сообщил, что изъятое вещество является мефедроном. По словам мужчины, зелье он изготовил вместе с друзьями в импровизированной лаборатории, организованной ими для производства синтетического наркотика", – рассказал замначальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

Нарколабораторию полицейские обнаружили в арендованном доме в Илийском районе Алматинской области. При обыске там нашли лабораторное оборудование, сырье и готовые к реализации наркотики. По информации правоохранительных органов, участники преступной группы сами производили наркотики и сами же их распространяли. оперативным данным “производители” сами распространяли наркотик – они делали закладки. Помимо основного фигуранта, подозреваемыми по делу проходят еще двое молодых мужчин, 1994 и 1995 годов рождения.





Подозреваемых арестовали. Уголовное дело расследует отдел полиции при УП Бостандыкского района по ст. 297 УК РК. Назначена судебно-химическая экспертиза. Прочую информацию в полиции не разглашают в соответствии со ст. 201 УПК РК.

Ранее Медеуский суд Алматы вынес приговор молодому человеку, который искал работу через Интернет и согласился распространять синтетические наркотики.