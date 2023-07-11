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Около тысячи человек тушат пожары в Западно-Казахстанской области

Около тысячи человек тушат пожары в ЗКО Фото: пресс-служба МЧС РК
За сутки в ЗКО зафиксировали более 40 возгораний, их тушат около тысячи человек и более 200 единиц техники, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК 11 июля, в Западно-Казахстанской области за сутки зафиксировали около 40 возгораний сухостоя, пожары на 35 участках уже ликвидировали благодаря оперативным действиям пожарных.


"На сегодняшний день тушение производят на оставшихся участках в Сырымском, Таскалинском и Казталовском районах. Всего по области задействованы порядка 1000 человек личного состава и более 200 единиц техники", – говорится в сообщении ведомства.

Днем ранее в МЧС сообщали, что в ЗКО ликвидировали 30 очагов природных пожаров. В регионе повышенный уровень пожарной опасности, ситуацию осложняет то, что местным лесничествам не хватает спецтехники и средств для тушения огня.

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Никита Дробны
МЧС РК Западно-Казахстанская область
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