Около тысячи человек тушат пожары в Западно-Казахстанской области

За сутки в ЗКО зафиксировали более 40 возгораний, их тушат около тысячи человек и более 200 единиц техники, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК 11 июля, в Западно-Казахстанской области за сутки зафиксировали около 40 возгораний сухостоя, пожары на 35 участках уже ликвидировали благодаря оперативным действиям пожарных.





"На сегодняшний день тушение производят на оставшихся участках в Сырымском, Таскалинском и Казталовском районах. Всего по области задействованы порядка 1000 человек личного состава и более 200 единиц техники", – говорится в сообщении ведомства.

Днем ранее в МЧС сообщали, что в ЗКО ликвидировали 30 очагов природных пожаров. В регионе повышенный уровень пожарной опасности, ситуацию осложняет то, что местным лесничествам не хватает спецтехники и средств для тушения огня.