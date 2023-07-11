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Неймар вернулся в строй "ПСЖ" после операции

Неймар вернулся в строй ПСЖ Фото: Instagram/psg
Звездный бразильский футболист "Пари Сен-Жермен" Неймар возвратился в клуб, восстановившись после травмы, которую получил в конце февраля, сообщает Zakon.kz.

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Судя по публикации в Instagram французского клуба, бразильский нападающий в день возвращения поучаствовал в небольшой тренировке команды – впервые за четыре месяца. В феврале он получил тяжелую травму в матче с "Лиллем" в рамках французского чемпионата. 10 марта Неймар перенес операцию на лодыжке. Накануне он прошел медицинские и физические тесты вместе с рядом новичков "ПСЖ".

Пока нет точной информации о том, останется Неймар в Париже или продолжит карьеру в другом клубе. В прошедшем сезоне 31-летний футболист сыграл в 20 матчах Лиги 1, где забил 13 голов и совершил 11 результативных передач. Контракт Неймара с "ПСЖ" действует до 2025 года. 

За последние полгода Неймар много раз попадал в скандалы, самым крупным из которых стал штраф за нарушение земельных законов Бразилии.

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Куандык Шынасилов
ПСЖ Неймар
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