ИИ и суперкомпьютеры: Токаев назвал ключевые задачи будущего Казахстана

На совещании по проекту Digital Qazaqstan президент Касым-Жомарт Токаев призвал уделить приоритетное внимание расширению возможностей для развития отечественного IT-бизнеса, сообщает Zakon.kz.

По его словам, многое в этом направлении уже сделано.

"В частности, на базе Astana Hub создана благоприятная предпринимательская среда, экспорт отечественных IT-услуг приблизился к одному миллиарду долларов. Государственная поддержка должна оказываться проектам, которые создают интеллектуальную собственность и ориентированы на экспорт". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, глава государства считает важным стимулировать внедрение ИИ-технологий в промышленной сфере и решить вопросы с цифровой платежной инфраструктурой.

Токаев уточнил, что широкое применение искусственного интеллекта в реальном секторе экономики – критически важная задача, непосредственно касающаяся технологического суверенитета страны и ее экономического роста.

Перед правительством, по словам президента, стоит задача создать конкретные стимулы для внедрения передовых технологий в промышленность.

"Отдельно хочу остановиться на банковских услугах для граждан. По моему поручению Национальным банком создана цифровая финансовая инфраструктура, в рамках которой действуют межбанковские QR-платежи и переводы, расчеты с цифровым тенге. Это существенно снижает издержки за счет сокращения цепочки платежных посредников. Обязательность подключения к инфраструктуре для всех банков закреплена законодательно, но крупнейшие банки затягивают с исполнением этого требования". Касым-Жомарт Токаев

Далее Токаев указал на необходимость обеспечения развития национальной вычислительной инфраструктуры.

Он полагает, что запуск двух суперкомпьютеров имеет стратегическое значение для укрепления технологического суверенитета страны.

Еще глава государства подчеркнул важность распределения ответственности за управление данными. Первые руководители всех ведомств должны нести персональную ответственность за качество данных. Выстраивание полноценной системы управления данными на государственном уровне станет значимым шагом к признанию данных экономическим активом.

Отдельно в выступлении была поднята тема развития криптоиндустрии. Было отмечено, что законодательные изменения, формирующие полноценную регуляторную среду в этой сфере, вступят в силу в мае 2026 года.

Президент поручил финансовым регуляторам совместно с правительством и правоохранительными органами разработать план развития отрасли цифровых активов без ущерба финансовой стабильности, с эффективным противодействием мошенничеству и незаконному выводу капитала.

Кроме того, глава государства заявил о необходимости соблюдения конфиденциальности и исключения любого несанкционированного доступа к персональной информации. Каждая утечка персональных данных серьезно подрывает доверие к государству.

"Если граждане поддержат проект нового Основного закона, защита персональных данных станет конституционной обязанностью", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

