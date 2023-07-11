Построить в Астане многопрофильную больницу и педагогический вуз поручил Токаев

На совещании по вопросам развития столицы президент РК Касым-Жомарт Токаев распорядился обеспечить неуклонное повышение качества жизни в Астане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 11 июля, президент отметил, что все жители Астаны должны иметь равный доступ к городской инфраструктуре, в первую очередь к объектам образования и здравоохранения, культуры и спорта, а также паркам и общественным пространствам.

"Неконтролируемый рост численности населения в Астане сегодня приводит к острой нехватке современных поликлиник, специализированных медицинских учреждений с качественными и доступными услугами. Наблюдается ощутимый дефицит квалифицированных медицинских кадров. Зачастую люди до последнего не обращаются за медицинской помощью из-за очередей в поликлиниках и дороговизны услуг в частных клиниках. Все это оказывает негативное влияние на здоровье горожан. Для исправления ситуации считаю важным поддержать предложение о строительстве в столице третьей многопрофильной больницы", – высказался глава государства.

По словам президента, не меньшее значение имеет доступность качественного образования. Между тем в Астане до сих пор проблематично даже устроить ребенка в школу или детсад.

"Количество учеников во многих школах значительно превышает проектную мощность, сохраняется трехсменное обучение, что уже недопустимо. Требуется в приоритетном порядке обеспечить строительство новых образовательных учреждений в городе, в том числе 15 объектов дополнительного образования. В то же время в столице катастрофически не хватает квалифицированных педагогических кадров – ежегодный дефицит достигает одной тысячи специалистов. Поэтому считаю своевременным предложение о создании в Астане педагогического вуза. Это позволит подготовить достаточное количество учителей для строящихся школ", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил правительству тщательно проработать вопросы, связанные с созданием в Астане педагогического вуза и возведения многопрофильной больницы, а также определить источники финансирования.

"Чтобы построить справедливое общество, крайне важно обеспечить гармоничное и всестороннее развитие подрастающего поколения. Поэтому образование в школах должно быть инклюзивным, доступным для всех детей, независимо от их социального положения", – заключил президент.

На совещании глава государства также высказался о том, что в Астане необходимо упорядочить строительство жилья.