#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.63
632.24
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.63
632.24
6.61
События

Токаев провел совещание по вопросам макроэкономической стабильности

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 14:10 Фото: akorda.kz
8 октября 2025 года Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам повышения качества экономического развития и обеспечения ценовой стабильности, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в мероприятии приняли участие премьер-министр, руководство Администрации президента, председатель Национального банка, руководители Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Агентства по стратегическому планированию и реформам, а также члены Правительства.

чиновники, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 14:10

Фото: akorda.kz

"В ходе совещания были рассмотрены вопросы укрепления макроэкономической устойчивости, повышения благосостояния граждан и меры по снижению инфляции. Глава государства отметил необходимость перехода от количественных показателей роста к качественным преобразованиям, направленным на повышение доходов населения", – сказано в сообщении.

Президент подчеркнул, что устойчивое развитие экономики возможно только при слаженных действиях всех ответственных государственных органов.

Накануне, 7 октября Касым-Жомарт Токаев выступил на XII саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Азербайджане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Известные ученые-правоведы, эксперты и депутаты вошли в рабочую группу по Парламентской реформе
15:03, Сегодня
Известные ученые-правоведы, эксперты и депутаты вошли в рабочую группу по Парламентской реформе
Токаев провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов
20:07, 02 октября 2023
Токаев провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов
Токаев провел совещание с руководством МВД
12:44, 02 сентября 2023
Токаев провел совещание с руководством МВД
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: