Богатые кварталы и настоящие трущобы: Токаев высказался об облике столицы

11 июля 2023 года Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития Астаны заявил, что необходимо упорядочить строительство жилья. Кроме того, по его словам, "богатые кварталы и настоящие трущобы, полуразрушенные здания – это не наш путь", сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что на сегодняшний день в Астане осуществляется строительство около 10 миллионов квадратных метров жилья.

"Несмотря на высокие темпы застройки, качество строительства оставлять желать лучшего. В отрасли накопилось множество проблем". Касым-Жомарт Токаев

Токаев уточнил, что приоритетом должно быть благоустройство города, обеспечение комфортных условий для проживания людей. Вместе с тем, продолжил глава государства, отдельные строительные компании ставят свои интересы выше качества жизни граждан.

По его словам, из-за отсутствия системного подхода к развитию города, целостности участились случаи точечной застройки. На месте социальных объектов и общественных пространств возведены жилые комплексы.

"Безусловно, строительство является важной частью экономики. Общеизвестно, что с учетом высоких темпов строительства в Астане на эту сферу выделяются значительные финансовые средства. Поэтому наряду с честными предпринимателями в эту сферу стремятся проникнуть и всевозможные мошенники. Ряд компаний, воспользовавшись мораторием на проверку бизнеса, ведут строительство без соответствующих разрешительных документов". Касым-Жомарт Токаев

Они, как уточнил президент, незаконно собирают средства дольщиков.

"Это крайне тревожная тенденция. Акимат совместно с правоохранительными органами должны пресекать эту опасную тенденцию на корню. Все это порождает появление новых проблемных объектов. Если акимат и дальше будет закрывать глаза на сложившуюся проблему, это может привести к серьезным последствиям. Подобная преступная халатность и безответственность со стороны чиновников могут нанести ущерб национальной безопасности. Во всех сферах, в том числе и в строительстве должны соблюдаться закон и порядок. В целях недопущения незаконного строительства я поручал усилить контроль и навести порядок в данной отрасли". Касым-Жомарт Токаев

Продолжая, Токаев заявил, что сегодня около 4 тысяч дольщиков не могут заселиться в свои квартиры.

"Это актуальная проблема. Нужны решительные действия по проблемным объектам долевого строительства. Проводимой работы в этом направлении недостаточно. Следует завершить строительство 16 долевых жилищных объектов в нынешнем году. Данный вопрос необходимо полностью решить до конца 2023 года. В дальнейшем нужно пресекать появление подобных случаев". Касым-Жомарт Токаев

Также президент затронул проблему ветхих и аварийных домов в городе.

"Жилой фонд Астаны стремительно ветшает. Особенно это касается частного сектора, расположенного на окраинах столицы. Многие жители живут в аварийных домах. Такие здания нужно сносить, а на их месте воздвигать новые дома. Конечно, это масштабная работа. Как показывает зарубежный опыт, на первоначальном этапе необходимо участие государства. К этому делу следует привлекать и бизнес, так как иного способа обновить городской жилой фонд нет". Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, необходимо задействовать потенциал предпринимательства и стимулировать инвестиционную активность частных застройщиков.

"Понятно, что инвесторы не желают тратить средства на снос и выкуп земельных участков на территории реновации. Им выгоднее застраивать пустые пространства с готовыми инженерными сетями на левом берегу Астаны. Но нужно находить компромиссы. Нужно уделить внимание поддержанию и должному развитию правого берега – старой части города, у нее есть своя харизма. Нам нужно равновесное развитие Астаны". Касым-Жомарт Токаев

Также он добавил, что инвесторы должны сносить аварийные объекты, переселять жильцов в другие здания, а на освободившихся участках строить новые дома. Акимат же со своей стороны должен создавать им необходимые условия. Следует развивать городскую инженерную инфраструктуру, строить дороги и социальные объекты.

"Общими усилиями можно будет решить проблему аварийного и ветхого жилья. Кроме того, это поможет нивелировать дисбалансы в развитии центра города и его окраин. Преобразится и внешний облик старой части города. Лучшие градостроительные решения, обеспечивающие комфортное проживание людей, должны использоваться на всей территории Астаны. Сверкающие небоскребы, богатые кварталы и настоящие трущобы, полуразрушенные здания – это не наш путь. Надо "выравнивать" ситуацию". Касым-Жомарт Токаев

В этом, как считает президент, и заключается суть идеи создания справедливого общества".

На совещании Токаев также затронул ключевые проблемы столицы и раскритиковал работу Минэкологии по обеспечению Астаны питьевой водой.