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Касым-Жомарт Токаев дал год Женису Касымбеку на улучшение ситуации в Астане

Касым-Жомарт Токаев дал год Женису Касымбеку на улучшение ситуации в Астане Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что озвученные сегодня, 11 июля 2023 года, на совещании по вопросам развития столицы задачи необходимо выполнить своевременно и качественно, сообщает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что Астана должна в полной мере соответствовать статусу главного города страны.

"Благоустройство Астаны приведет к прогрессу страны в целом. Астана, несомненно, должна быть флагманом кардинальных преобразований, направленных на построение Справедливого Казахстана. Важно также постоянно держать руку на пульсе жизни города. Я даю акиму (Женису Касымбеку. – Прим. ред.) один год на улучшение ситуации в городе. Ваша работа будет на моем личном контроле. Вам будет оказана вся необходимая помощь. Однако результаты работы зависят только от вас. Желаю успехов".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, все вопросы, касающиеся развития столицы, должны решаться комплексно и последовательно.

"В этих целях необходимо срочно внести соответствующие поправки в закон "О статусе столицы Республики Казахстан". Целесообразно в законодательном порядке усилить полномочия и ответственность акимата".Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что для устойчивого развития такого крупного города, как Астана, необходимо эффективное и качественное управление.

"В целом, для развития столицы, в первую очередь, необходимо наладить надежное партнерство между акиматом, предпринимателями и жителями города. Необходимо четко усвоить, что основная задача – это повышение качества жизни всех граждан".Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства заявил, что ни в коем случае нельзя затягивать с решением вопроса обеспечения столицы питьевой водой. По словам Касым-Жомарта Токаева, если необходимая работа не будет проведена Министерством экологии и природных ресурсов РК, то это он воспримет "как саботаж".

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Астана Касымбек Женис Токаев Касым-Жомарт
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